منع أعضاء "الكابينت" من الإدلاء بتصريحات حول نتائج الاجتماع الليلي

وطن: ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي – الأمني، بخصوص تدهور الأوضاع مع غزة، انتهى قرابة الساعة الثانية ليلا، لكن الوزراء لم يدلوا بأي تصريح بسبب منعهم من ذلك.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب التطورات الأخيرة على الحدود مع غزة، وفي ضوء القصف الصاروخي لاحد منازل بئر السبع، فجر أمس، والذي حملت إسرائيل المسؤولية عنه لحركة حماس.

وكتبت "يسرائيل هيوم" أن الاجتماع استغرق خمس ساعات ونصف الساعة، وتم خلاله اطلاع الوزراء على سيناريوهات مختلفة للوضع في غزة، لكنه تم منع الوزراء من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، حول ما قرره المجلس الوزاري.

ووفقا للصحيفة فقد ساد إحباط كبير بين الوزراء، إزاء الوضع المعقد الذي واجهته إسرائيل، كما ساد الغضب على أبو مازن، الذي يدفع إسرائيل إلى حرب مع حماس، رغم أنه من الواضح له أن ثمن الحرب سيدفعه شعبه في غزة.

من ناحية أخرى، هناك اتفاق بين الوزراء على أن حماس قد اجتازت الحدود في الأيام الأخيرة، إلى حد لا تستطيع فيه إسرائيل مواصلة تجاوزها.

كما أضافت الصحيفة أنه كان هناك الكثير من الانتقادات لوزير الأمن ليبرمان ولسياسته غير الواضحة.

ويقول الوزراء إن ليبرمان لم يقدم خططًا للتعامل مع الوضع، بل إن بعضهم اتهموه بالضغط من أجل الحرب لأسباب سياسية.