تخريب عشرات القبور في مقبرة دير بيت جمال

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم تخريب حوالي 30 قبرا، قبل أسبوعين، في مقبرة دير بيت جمال قرب القدس .

وقد اكتشف رهبان الدير تدمير المقابر، أمس الأول، وقالوا إنه تم انتزاع الصلبان الخرسانية من فوق القبور.

وتقع المقبرة القديمة على بعد حوالي نصف كيلومتر من مبنى الدير، لذا لا يزورها الناس في كثير من الأحيان. وبعد اكتشاف التخريب، قدم مسؤولو الدير شكوى إلى شرطة الاحتلال.

وفي حديث مع "هآرتس"، قدر الأب أنطونيو سخودو، أن هذا العمل استغرق وقتًا وجهدًا وحتى استخدام الأدوات، لأن جميع الصلبان كانت مصبوبة بالخرسانة. وأضاف: "أنا لا أعرف من فعل ذلك، كما يبدو هذه هي طبيعتهم وهوايتهم".

وقال منتدى "بطاقة النور" إنه "يدين باشمئزاز تدنيس المقبرة المسيحية في بيت جمال والذي ينضم إلى سلسلة من جرائم الكراهية التي ارتكبت في الأيام الأخيرة في المزرعة القبلية وقريوت".