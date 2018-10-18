المدعية العامة في لاهاي عن إخلاء خان الأحمر: "لن أتردد في ممارسة سلطاتي"

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مكتب المدعية العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، نشر إعلانا غير عادي، صباح أمس الأربعاء، حول الإخلاء المخطط لقرية خان الأحمر والتوتر على حدود قطاع غزة.

وبحسب بيان فاتو بنسودا، فإن مكتبها "لن يتردد في تنفيذ الإجراءات الضرورية" في ضوء الإخلاء والوضع على الحدود.

وكتبت بنسودا: "إنني أتابع بقلق الإخلاء المخطط لقرية البدو في خان الأحمر في الضفة الغربية. ويبدو أن الإجلاء بالقوة بات وشيكا ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد والعنف".

وحذرت المدعية العامة من أن "تدمير الممتلكات بدون ضرورة عسكرية ونقل السكان في الأراضي المحتلة يشكلان جرائم حرب على أساس معاهدة روما". وعن التصعيد في غزة، كتبت: "أنا قلقة من العنف المتواصل، الذي يتقاسمه الجانبان، على الحدود بين غزة وإسرائيل".

وأكدت أن هذا الموضوع يجري فحصه في مكتبها، وكتبت: "لن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب كجزء من سلطاتي بموجب معاهدة روما."