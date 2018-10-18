الاحتلال يكثف ملاحقته للشاب اشرف نعالوة

رام الله - وطن: كثفت قوات الاحتلال من بحثها عن الشاب اشرف نعالوة من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل اشرف نعالوة بضاحية شويكة بطولكرم وقامت باعمال التفتيش في المنزل ومنازل اخرى وتوزيع منشور باللغة العربية يتضمن صورة لاشرف نعالوة وتحذيرات من تقديم اي نوع من المساعدة له بل والابلاغ عنه .

واقتحمت مخيم نورشمس شرق طولكرم ودعت عبر مكبرات الصوت أشرف نعالوة لتسليم نفسه وداهمت عدداً من المنازل في حارة المنشية واعتقال الشاب وليد عصفور، كما داهموا جنود الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب طولكرم و اعتقلت الأسير المحرر منذر عاشور من منزله .

ومنذ 10 ايام، تشن قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واقتحام لمناطق مختلفة ومتفرقة شمال الضفة الغربية بحثا عن نعالوة الذي تقول انه نفذ عملية تجمع بركان الاستيطاني الذي قتل فيه مستوطنين اثنين.

ومن اجل الضغط عى اشرف قامت قوات الاحتلال باعتقال عددا من افراد اسرته واخضاعهم للتحقيق، كما تقوم بين الفينة والاخرى بالمناداة عبر مكبرات الصوت في المدن والقرى على اشرف ان يسلم نفسه، وقد اجبرت مؤخرا والده على القيام بذلك.