جيش الاحتلال يهدم عمارة سكنية في مدينة البيرة

وطن: هدمت آليات إسرائيلية، الخميس، عمارة سكنية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بزعم البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت حي “الهاشمية” في مدينة البيرة، وشرعت بعملية هدم عمارة سكنية مكونة من أربع طبقات، للمواطن خميس مطرية.

وأوضح الشهود، أن العمارة شيدت قبل عدة سنوات، وغير مأهولة، وتقع على أطراف مدينة البيرة في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني.

وأضاف الشهود، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت مالك العمارة بهدمها بزعم البناء بدون ترخيص.

وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا حول العمارة، ومنع وصول المواطنين والطواقم الصحافية للموقع.