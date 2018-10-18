لبنان: ولية عهد السويد تزور مخيم برج البراجنة

وطن: زارت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا، صباح اليوم الخميس، مخيم برج البراجنة في لبنان، ترافقها وزيرة المسنين والشؤون الاجتماعية السويدية لينا هالينغرين، والسفير السويدي يورغن ليندستروم، والمدير العام لوكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.

وتجولت الأميرة في أزقة واحياء المخيم واطلعت على الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه ابناء المخيم، وتوجهت والوفد المرافق الى مدرسة اليرموك الابتدائية، حيث عقدت اجتماعاً مع مديرة المدرسة والهيئة التدريسية الذين رحبوا بها واشادوا بتعاطفها مع قضية الأونروا.

وانشدت تلميذات يلبسن الزي الفلسطيني والسويدي النشيد السويدي، وقدمن للأميرة باقة من الورد.