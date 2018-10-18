عبد الرحمن التميمي يكتب لـوطن: رسالة الى المجلس المركزي قبيل انعقاده

بالرغم من القاعدة لا شرعية الh بانتخاب تنطبق على المجلس المركزي، ولا انتخابات شرعية الا بأحقية تداول السلطة ، الى أنني في هذه الرسالة لا أعلق كثيرا على هذا الموضوع، ولكني أضع بين أيديكم حقائق ليست سياسية، لعل وعسى أن ينتبه أحد الأعضاء اليها لأن قضية فلسطين ليست "معركة داحس والغبراء" بين فتح وحماس وليست طوشة في أزقة المدن انها معركة وجود مصيري وهذه الحقائق هي:

• الاستيطان: تسيطر إسرائيل على مليون و200 ألف دونم كأراضي دولة و550 ألف دونم أراضي خزينة ومليون و600 ألف دونم أراضي تدريب عسكري، و540 ألف دونم نفوذ مستوطنات و160 ألف دونم على طول نهر الأردن مغلقة، و140 ألف دونم مناطق مسيطر عليها في منطقة البحر الميت، و350 ألف دونم محميات طبيعية، و175 مستعمرة و93 موقع عسكري.

• المياه: 85% تسيطر عليها اسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر ويراد لنا أن نصبح زبائن لشركات التحلية الاسرائيلية.

• البطالة: 75% بين الخريجين من الذكور و90% من الاناث.

• الفقر: 35% دون خط الفقر و14% دون خط الفقر المدقع.

• العدالة: 15% من الشعب الفلسطيني يسيطر على 64% من الاقتصاد الوطني.

• تكافؤ الفرص: 90 وظيفة عليا تعين بدون منافسة.

• الهيمنة على الوظيفة العمومية: 96% من الوظائف العليا تنتمي الى فصيل واحد.

• الوحدة الوطنية: أصبحنا فلسطين الشمالية وفلسطين الجنوبية.

• القضاء: حالة بإعتراف أصحابه لا يسر صديق.

• المراسيم: حدث ولا حرج الضروري وغير الضروري والمرسوم الذي يصدر بشكل كيدي وغيره.

• الضمان الاجتماعي: ضمان بدون آمان.

هذه بعض المؤشرات التي تصلح أن تكون على الأجندة المركزية ولا فأنتم في واد والشعب في واد

على كل حال سعي مشكور.