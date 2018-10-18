مصرع 3 مستوطنين في حادث سير على طريق البحر الميت

رام الله - وطن: لقي 3 مستوطنين مصرعهم ظهر اليوم الخميس في حادث سير على طريق البحر الميت، كما أصيب في الحادث 17 شخصا، وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

وقالت مصادر عبرية ان مستوطن وزوجته وطفلهما لقوا حتفهم في حادث تصادم مع حافلة اسرائيلية على طريق البحر الميت.

وبحسب المعلومات المتوفرة وقع الحادث بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت شرطة الاحتلال التحقيق في ملابسات الحادث.