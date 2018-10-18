الإغاثة الزراعية تستقبل وفداً من المتطوعين و المتضامنين الفرنسيين

رام الله- وطن: استقبلت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" ممثلة بمديرها العام هاشم براهمة مجموعة من المتطوعين والمتضامنين الفرنسيين في مقرها الرئيسي في مدينة رام الله ، حيث قدم براهمة الشكر للمتطوعين لزيارتهم فلسطين و دعم قضيتها العادلة بشكل رئيسي و على انخراطهم في حملة احنا معكم التي تنظمها الإغاثة الزراعية للعام العاشر من أجل مساعدة المزارعين على قطف ثمار زيتونهم في القرى و البلدات المهددة اراضيها بالمصادرة و الإستيطان.

وقدم براهمة شرحا تفصيليا عن الوضع الفلسطيني بشكل عام و بشكل خاص عن معاناة المزارع الفلسطيني اثناء موسم قطف الزيتون و غيره من المواسم من خلال العراقيل التي تضعها سلطات الإحتلال امام المزارعين من أجل عرقلة وصولهم لأراضيهم كما اشار ايضا لإعتداءات المستوطنين التي يتعرض لها المزارع الفلسطيني والاشجار المثمرة و الأراضي .

و عبر المتطوعون عن المشاعر المختلطة التي انتابتهم عند زيارة فلسطين فما بين حسن الضيافة و الإستقبال التي نظمتها لهم الإغاثة الزراعية و طواقمها و حسن كرم و أخلاق المزارع الفلسطيني ، وما بين الصدمة التي واجهوها عند رؤية ما تفعله المستوطنات و المستوطنين بالأرض و المزارع الفلسطيني حيث كان الأمر أشد فظاعة عند رؤية هذه الممارسات على أرض الواقع وليس عبر وسائل الإعلام، وق الإغاثة الزراعية.

كما قام المتطوعون بطرح تساؤلاتهم عن الإغاثة الزراعية و طبيعة المشاريع و البرامج التي تنفذها و عن الفئات التي تسهدفها المؤسسة خصوصا بسبب الوضع الفلسطيني حيث الموارد الطبيعية تنتهك وخصوصا الموارد المائية و عدم قدرة المزارعين على استعمال هذه الموارد.

وقام براهمة بالإجابة على هذه التساؤلات و قدم عرض عن سرقة الموارد المائية من قبل الاحتلال و عدم السماح للمزارعين الا بإستخدام كميات قليلة غير كافية في معظم الأحيان ، كما قدم عرض عن الحلول المبتكرة و الأفكار الريادية التي تدعمها الإغاثة الزراعية من أجل مواجهة هذه الأزمة.

و عن دور الإغاثة الزراعية التنموية أجاب براهمة بأن الإغاثة الزراعية تسعى لتطوير القطاع الزراعي و الريفي من خلال الإستثمار في الأرض و المزارع الفلسطيني و دفعه لتشكيل تعاونيات و تحالفات و أندية نسوية تعزز صمود المزارعين على أرضهم خصوصا النساء و صغار المزارعين و المزارعات .

يشار إلا أن الإغاثة الزراعية من خلال حملة "احنا معكم" اعتادت على استقبال المتطوعين و المتضامنين الدوليين من أجل مساعدة المزارعين على قطف ثمار الزيتون ، كما تسعى المؤسسة لتنظيم زيارات و أنشطة للمتطوعين ليس هدفها فقط مساعدة المزارعين و لكن ايضا زيارات لمناطق تساعدهم على فهم القضية الفلسطينية و نقلها لمجتمعاتهم .