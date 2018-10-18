"منتدى سيدات الأعمال" يطلق مشروع المحطة الواحدة "بطولات نسائية"

وطن- وكالات: أطلق منتدى سيدات الأعمال فلسطين بتاريخ 16-10-2018 مشروع المحطة الواحدة– بطولات نسائية- والذي ينفذه منتدى سيدات الأعمال – فلسطين بالشراكة مع أكاديمية هيدواي، بتمويل من التعاون الايطالي للتنمية تحت اطار البرنامج المشترك "تعزيز وصول النساء الى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين" (برنامج العمل اللائق للنساء) والذي تنفذه كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، حيث يسعى المشروع الذي يستهدف 32 سيدة من الرياديات وصاحبات المشاريع والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الى دعم تطوير وتنمية مشاريع النساء الرياديات المهمشات وصاحبات الأعمال الفلسطينيات بالاضافة الى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتهن ووصولهن الى فرص اقتصادية مستدامة وفرص عمل لائقة في فلسطين.

وافتتحت اللقاء دعاء وادي، المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال، والتي عرضت منهجية العمل على مشروع المحطة الواحدة والنجاحات التي تحققت في مشاريع سابقة مشابهة، كما وأكدت على أهمية نشر قصص النجاح للرياديات لتحفيز النساء وتحقيق انخراط أعلى لهن في ريادة الأعمال وقطاع الاقتصاد الفلسطيني. كما وأشار السيد بسام الخطيب، وكيل وزارة شؤون المرأة الى أهمية المشاريع التي تهدف الى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً وحمايتها من العنف، وأعرب عن دعم الوزارة الكامل للمشروع. وقام ممثلين عن التعاون الايطالي و هيئة الامم المتحدة للمرأة و منظمة العمل الدولية بتشجيع المستفيدات على الالتزام التام بالمشروع لما يعود بالنفع عليهم.

وبعد كلمات تحفيزية من سيدتين رياديتين، عايدة سمارة، صاحبة مشروع مجوهرات بيلا، و جيهان أبو عمر، صاحبة مركز جيهان الفني الثقافي و اللواتي عرضن تجربتهن في مشاريع سابقة، قامت المستفيدات اللواتي تم اختيارهن من الضفة الغربية و قطاع غزة بالتعريف بانفسهن و مشاريعهن و تطلعاتهن من البرنامج.