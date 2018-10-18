فيديو ... القسام لقادة الاحتلال:إياكم أن تخطئوا التقدير

وطن: بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجانح العسكري لحركة (حماس) الخميس، رسالة لقادة الاحتلال الإسرائيلي عبر مقطع مرئي قالت فيها: "إياكم أن تخطئوا التقدير".

وأظهر العرض الذي نشره موقع القسام مجموعةً من المقاومين وهم يجهزون منصات تحمل صواريخًا، وخُتمت بالقول: "إياكم أن تخطئوا التقدير".

وجاءت رسالة القسام، عقب مباحثات أجراها المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أمس لبلورة رد على إطلاق الصاروخ باتجاه بئر السبع الليلة الماضية بالإضافة لاستمرار التظاهرات على الحدود.