بالفيديو: محافظ بيت لحم يؤكد على دور الإعلام الايجابي في تصحيح مسار العمل

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بيت لحم- وطن: اتفق محافظ بيت لحم كامل حميد مع الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية على تعزيز علاقات التعاون من خلال ايجاد اليات تواصل مباشر بين المحافظة و الصحفيين بما يخدم المجتمع الفلسطيني حيث ثمن المحافظ حميد الدور الكبير الذي لعبه الصحفيون ويمكن ان يلعبوه في تقوية المجتمع ورفع مستوى وعيه وصوته اتجاه قضاياه الحياتية واتجاه القضايا الوطنية وعلى راسها مواجهة الاحتلال الاسرائيلي في ظل المؤامرة التي تحاك ضد القضية الوطنية الفلسطينية من قبل اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.

جاء ذلك خلال اللقاء الاول الذي جمع المحافظ حميد بالصحفيين وممثلي وسائل الاعلام المرئية والمقرءة والمسموعة العاملين في بيت لحم حيث شكر الصحفيين على حضورهم متمنيا وجود علاقة شفافة بينه وبين الصحفيين حيث اوضح ان مسؤولياته توفير مناخات ايجابية للاعلاميين خصوصا الاعلاميين المهنيين الذين يحرصون على نقل الحقائق وتوجيه النقل الايجابي البناء لا اولئك الذين يعملون على صناعة الاخبار التي لها اهداف ومصالح واجندات.

وعبر حميد عن سعادته بالمستوى الراقي والمهني الذي يمثله صحفيو بيت لحم الذين يقومون باعمال صحفية مهنية تنافس اليوم على المستوى الدولي مشيرا الى انه يتابع المواقع والوكالات والاذاعات ببيت لحم ويعرب عن فخره بالمستوى الذي وصلت اليه

و اكد ان وجود الصحفيين وحضورهم بكل المواقع شي له احترام معربا عن امله بمشاركتهم في رسم سياسة ايجابية بحيث انهم قادرين على الاشارة الى اي ثغرات قد تقع هنا او هناك مشيرا الى اننا جميعا نحمل رسالة واحدة هي رسالة الوحدة الوطنية ورسالة المشروع الوطني الفلسطيني حيث نسعى جميعا للانعتاق من الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما اكد المحافظ ان شعبنا اليوم في خضم معركة تحرر وطني وبالتالي يتوجب علينا توحيد جهودنا وان نعزز قيادتنا وعلى راسها الرئيس الذي قال ويقول لامركيا لا على الرغم من صمت العالم اجمع.

وقال إنه يسعى لاعداد خطة عمل لتعزيز واقع المحافظةموضحا ان الصحفيين و وسائل الاعلام يمكن ان يلعبوا دورا مهما في هذه الخطة موضحا ان مكتبه مفتوح لطرح اي تجاوز او قضية تهم الراي العام الفلسطيني حيث اوضح المحافظ حميد ان الصحفيين شركاء لهم تاريخ نضالي و وطني وهم جزء من القرار كونهم قريبين هم هموم وقضايا المواطنين.

وأشار المحافظ حميد لجملة من الاجراءات التي تم اتخاذها منذ توليه مهامه سواء تلك التي تتعلق بمحاربة ظاهرة المخدرات او السيارات الغير قانونية او عمل القاعات وغيرها من قضايا حيث جرى بذل جهود كبيرة في متابعة هذه المواضيع التي تم طرحها من قبل المجتمع خلال لقاءاته به مؤكدا انه لم يتم اهمال اي قضية تم طرحها خلال اللقاءات مع مختلف الجهات سواء كانت رسمية او اهلية او خاصة او حتى افراد حيث بلغ عدد اللقاءات للوفود اكثر من 130 لقاء.

وأوضح على ان الهدف من هذه الاجراءات ليس معاقبة بقدر ما هو حماية المواطنين وتصحيح احوالهم مؤكدا على انه بدون وجود قانون رادع يحافظ على هيبة المؤسسة لارسمية لن يكون هناك امن وامان واستقرار مشيرا الى ان الوعط لا لا يكفي بل يجب ان يكون هناك قوة ردع وحسم حتى نسبطر على اي حالة وبالتالي شهدت الاونة الاخيرة فتح عدد من الملفات وتم اتخاذ بعض القرارات من خلال دراسة الواقع والاعتماد على التنوع بالمجتمع بحيث علينا اخذ الاعتبارات وتباين الاراء والمواقف مشددا على انه لن يتم التراجع بالمسالة الامنية اهمها قصايا المخدرات والاعتداء على الاراضي والتعديات على الاماكن العامة والمركبات الغير قانونية.

واشار المحافظ حميد الى "اننا مقبلون على الاعياد الميلادية المجيدة وهناك تخوفات فلسطينية من توجهات نتنياهو ومن خلفه ادارة ترامب وما صرح به نتنياهو اتجاه المسيحيين ببيت لحم هو محاولة فتح صفحة بيت لحم حيث يحاولون السعي لاظهار عجز السلطة في توفير اجواء ايجابية وهي امور غير صحيحة وتتنافي مع الواقع الا ان اسرائيل تحاول خداع الراي العام العالمي معتبرا هذه التصريحات جزء من المؤامرة التي تحيكها الادارة الامريكية التي عادت شعبنا من خلال سلسلة اجراءات عنصرية ومخالفة للقوانين الدولية".

واكد ان المواطن له حقوق ويجب علينا ان نعمل من اجله مضيفا ان الموظفين العموميين خدم للمجتمع وللمواطن خصوصا واننا لمسنا ان الناس يعلقون امال كثيرة علينا نتيجة الاحتياج للعديد من لاقضايا الحياتية البسيطة التي تغيب عن المواطن مثل المياه على سبيل المثال

وأشار إلى ان الله منح بيت لحم ميزة وبركة ونعمة وهي ميلاد المسيح هنا حيث ان كل العالم يستمتع بالبركة والخير لتعاليم السيد المسيح فيما مدينته تفتقر لابسط حقوق الانسان مشيرا الى ان الكنائس و الفاتيكان ياخذون البركة من ارصنا وبالتالي يجب علينا الاستمتاع بهذه البركة وهذه القدسية على الرغم من الظروف الصعبة التي نعايشها بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية.

وحول اهمية الخطاب الاعلامي قال المحافظ حميد ان هذا الخطاب بامكانه ان يقود كل خططنا لانه الاداة الاهم والابرز في نقل المعلومة الى المواطنين مشيرا الى ان وسائل الاعلام قادرة على الوصول الى اكثر من 60% من الجمهور من سكان المحافظة مؤكدا للاعلاميين انه يتحدث بصدق وصراحة امام الاعلام انا لان الصحفيين امناء على رفع المعنويات كما اشار الى انه جاهز للاتفاق مع الصحفيين من اجل النهوض بواقع المحافظة على مختلف الاصعدة معربا عن الرغبة بالعمل مع الاعلام لرفع معنويات الناس كما اكد على رغبته باللقاءات المتواصلة من جهة كما ان المجال مفتوح امام اي صحفي يرغب بالحضور وتغطية الاجتماعات.

واكد محافظ بيت لحم على انه التقى بممثلين عن كل المستويات من سياسيين ورجال دين وممثلي مؤسسات وقطاع خاص حيث لمس تراجعا في المعنويات في السنوات الاخيرة مشيرا الى انه متفاجئ من هذا الواقع لان بيت لحم كانت في السابق وفي سنوات الانتفاضة الاولى وما قبلها تقود الحركة التنويرية الوطنية حيث كان الناس ياتون للاستمتاع بالمحافظة لما تمثله من تطور فكري و وطني حيث كانت الجامعة معقل القيادة الموحدة و ملاذ لكثير من نشطاء العمل الوطني والنصالي.

بدورهم، عبر الصحفيون عن سعادتهم باللقاء مرحبين بالمحافظ حميد ابن محافظة بيت لحم الذي يعرف حاجاتها وتفاصيلها وبالتالي فان هذا الامر يسهل عليه وعلى الكل الفلسطيني بالمحافظة من اجل التقدم بها ورفع المعنويات معربين عن جاهزيتهم للعمل المشترك مع المحافظ لخدمة المحافظة.

وقال موسى الشاعر عضو المجلس الاداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ان الصحفيين اليوم سعداء باللقاء كونهم يدركون حرص المحافظ على التكامل من اجل الوصول الى خطاب منسجم للمجتمع بالمحافظة من خلال وسائل الاعلام التي نمثلها مضيفا ان الصحفيين و وسائلهم الاعلامية قريبون من الهم الوطني كما ان العاملين يحملون رسالة شعبنا واماله وطموحاته.

وتحدث الشاعر عن مجموعة من هموم الصحفيين وما تعرضوا له على المستوى الوطني ومن اجل الارتقاء بالواقع يجب ان نكون حريصين جميعا على تجاوزها حيث تطرق الى قانون الجرائم الالكترونية الذي واجه رفض من قبل الصحفيين والمهنيين والمدافعين عن حقوق الانسان كما انه واجه رفض جماهيري لهذا القانون الذي تم بناء عليه استجواب واعتقال البعض نتيجة بعض المنشورات مشيرين الى ان بيت لحم كانت الاقل بالملاحقة معربين عن املهم ان يكون ادراك لحماية حرية الراي والتعبير

كما تطرق الشاعر واياد حمد الى قضية التغطيات بالاعياد الميلادية المجيدةمشيرين الى ان الصحفيين واجهوا تجاوزات عديدة في السنوات الماضية وياملون ان يكونوا جزء من الترتيبات بشكل حقيقي خلال الاعياد المقبلة معربين عن املهم ان يكون هناك تنظيم بشكل يخدم الصورة العامة حيث طالبهم المحافظ بوضع رؤية واضحة لافضل تغطية والتي سيتم ترتيبها مع كل الجهات ذات العلاقة سيما ان هناك اكثر من مرجعية بحيث تعمل السلطة على المزج بين كل المتطلبات

من جهته رحب مدير اذاعة اورينت الصحفي الياس الاطرش بالمحافظ حميد مؤكدا على ان الصحفيين مع القرارات والتوجهات التي تحدث عنها المحافظ حميد مشددا على اهمية مواصلة ما تم اتخاذه من اجراءات خصوصا بملفات مثل محاربة المخدرات ومحاربة المركبات الغير قانونية متطرقا الى اهمية اخراج الاعياد بشكل يليق ببيت لحم ومكانتها الدينية والتريخية والوطنية والاقتصادية بعيدا عن اي احداث قد تساهم بتغيير اهداف رسالة الاعياد حيث اكد المحافظ حميد على السماح للجميع بالتعبير عن الراي والموقف دون المساس بالقانون مضيفا ان عيد الميلاد له رسالة للعالم وهي اننا نحتفل بميلاد رسول المحبة والعدل ولاسلام و اننا شعب نريد التحرر من الظلم والقهر وان السيد المسيح ولد هنا من اجل تحقيق العدل وان هذا العدل يغيب عن ابناءه بفعل الاحتلال كما اضاف ان هي رسالة العيد تتعلق بكل شيء ما عدا اظهار مشاكلنا الداخلية ايا كانت.

واكد المحافظ حميد على اهمية ما يطرحه الصحفييون خصوصا فيما يتعلق بالاعياد مشيرا الى اننا نريد التعاون والعمل على تهيئة الراي العام وتوجيهه للمصلحة العامة بما يؤدي الى ايصال الرسالة.

كما طرح الصحفيون مسالة الضمان الاجتماعي وما يثار حوله من مائل وطلبات للتعديل لبعض البنود في هذا القانون التي قد تمس بحقوق المواطنين حيث اكد المحافظ على اهمية العمل من اجل تصحيح القانون حيث سيؤدي التوافق عليه وتطبيقه لخدمة ابناء شعبنا داعيا الصحفيين الى العمل على اجراء متابعات اعلامية مع المختصين ورفع لائحة او تصورات للتعديلات مؤكدا انه سيحملها الى الجهات المختصة من اجل العمل على تعديلها.

وفي نهاية الاجتماع شكر المحافظ حميد الصحفيين على حضورهم وتواصلهم حيث تم الاتفاق على تنظيم جولة للمحافظ بالمحافظة للاطلاع على بعض القضايا والمواقع في القريب العاجل الى جانب وضع تصورات للتواصل ما بين المحافظ و وسائل الاعلام حيث تم اقرار يوم اعلامي مفتوح للبث بشكل موحد سيكون هدفه ايصال الرسالة ومناقشة اي قضايا قد تطرح خلاله.

(PNN)