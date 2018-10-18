سيول بسبب الأمطار شرق بيت لحم والدفاع المدني يحذر من التنزه في المنطقة

بيت لحم- وطن: ناشد الدفاع المدني المتنزهين بعدم التوجه لمنطقة عرب الرشايدة شرقي بيت لحم نظرا للأمطار الغزيرة وتشكل للسيول في تلك المنطقة، مساء اليوم.

وكانت الأرصاد الجوية الفلسطينية، توقعت أن تكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.