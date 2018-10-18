حضارة تتوجه الى مدينة جنين و تفاجئ الفائز الثاني بسيارة "كيا بيكانتو 2018"

جنين- وطن: استمرارا في مكافاءة مشتركيها على ثقتهم وضمن فعاليات مميزة، أعلنت شركة حضارة عن تسليمها مفاتيح السيارة الثانية "كـيا بيكــانتو 2018" للفائز الأستاذ"عمر عبدالرحمن الحثناوي " من سكان محافظة جنين، وكانت قد اجرت حضارة السحب على الفائز بالجائزة الثانية من أصل 8 جيبات وسيارات لحملتها "ولعـــــــت جوائــــــز" بالتنسيق وباشراف من اللجنة المختصة على السحب وحسب الأصول .

وقد جرى مفاجأة الفائز بالسيارة من أمام معرض حضارة في جنين، بحضور إدارة شركة حضارة وعدد من موظفي الشركة، وأعرب "الحثناوي" المدرس في مدرسة ذكور جنين الثانوية والمشترك مع حضارة منذ عدة سنوات عن فرحته كونه من ضمن المحظوظين بالفوز بسيارة كيا بيكانتو 2018 على حملة "ولعت جوائز " وتوجه بالشكر لشركة حضارة التي وعلى مر السنين قدمت وما زالت تقدم العديد من الحملات والخدمات المميزة والمتطورة التي عززت من تجربة مشتركيها لكل ما هو جديد في عالم الانترنت والتكنولوجيا.

من جهته قال مدير دائرة التسويق في حضارة يوسف الخطيب "نبارك اليوم للفائز الثاني بسيارة كيا بيكانتو2018، ونحتفل بتسليمه مفاتيح السيارة بأجواء مليئة بالفرح نشاركها معه ، وقد جاءت هذه الحملة من حضارة لمكافئة مشتركيها الحاليين الذين وضعوا ثقتهم بخدماتها. ونشجع الذين لم ينضموا بعد الى عائلة حضارة أن يسارعوا بالاشتراك فهناك المزيد من الجيبات والسيارات والاف الجوائز القيمة التي تنتظرهم".

ومن الجدير ذكره أن فرص الدخول على السحب ما تزال متاحة لجميع مشتركي حضارة الحاليين والجدد وبامكان كل مشترك متابعة فرص دخوله من خلال تحميل وتفعيل تطبيق myhadara.