سلطات الاحتلال تخطر منزلا وجدران استنادية بالهدم غرب بيت لحم



بيت لحم- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وجدرانا استنادية بالهدم، في قرية الولجة شمال غرب محافظة بيت لحم، اليوم الخميس.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، إن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال غرب القرية، وأخطروا منزل المواطنة نجلاء أبو الهيجاء، المأهول ومساحته (120) مترا مربعا، بالهدم بحجة عدم الترخيص، وجدرانا استنادية بالهدم تعود للمواطن علاء سليم أبو رزق، حيث أعطيت مهلة أربعة أيام للاعتراض.

(وفا)