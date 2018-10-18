هنية يلتقي وفداً مصرياً وصل غزة بصورة مفاجئة

غزة- وطن: التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في هذه الأثناء وفداً مصرياً رفيع المستوى في مكتبه بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن وفداً مصرياً وصل بشكل مفاجئ إلى القطاع عصر اليوم عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، وتوجه مباشرة إلى مكتب هنية.

وأوضحت أن الوفد يضم وكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد همام أبو زيد.

وكان وفد أمني مصري غادر مساء أمس القطاع عقب شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 غارة على أهداف بغزة، وتصاعُد حدّة التهديدات الإسرائيلية بشنّ عدوان جديد بذريعة سقوط صاروخ أطلق من القطاع على مدينة بئر السبع المحتلة.

وتزامنت مغادرة الوفد المصري مع عقد اجتماع لـ"الكابينت" الإسرائيلي انتهى في ساعة متأخرة من ليل أمس دون الإعلان عن قرارات.

وقادت مصر والأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية جهودًا للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين المقاومة والاحتلال، كما نجحت أكثر من مرة في منع تفجّر الأوضاع ووصولها لمواجهة مفتوحة.

"صفا"