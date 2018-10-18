قيادة أسرى حماس: "صندوق رفح الأسود" سيدخل الفرحة على كل بيت

غزة- وطن: أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، اليوم الخميس، أن "صندوق ملاحم العصف المأكول التي سطرتها المقاومة الفلسطينية في عام 2014 سيدخل الفرحة على كل بيت فلسطيني حين تفتحه المقاومة".

وذكرت الهيئة في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لصفقة "وفاء الأحرار" أن "عملية الوهم المتبدد (يونيو 2006)، بددت وهم الاستكبار والاحتلال وأجبرت العدو على دفع الثمن في وفاء الأحرار الأولى، ثم كانت ملاحم العصف المأكول".

ولا يزال يقبع نحو 52 أسيرًا من الأسرى المفرج عنهم وفق الصفقة في سجون الاحتلال، وتصر قيادة الاحتلال على الإبقاء على اعتقالهم ما يعطل أي جهود للبدء بالتجهيز لصفقة جديدة.

وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس إن: "المقاومة أثبتت بالدم والبارود أن تحرير الأسرى ليس شعارًا في سوق المزايدات، وإنما قضية مركزية لا يمكن المساومة عليها".

وأكدت الهيئة أن "الأسرى لا يزالون يواجهون بصمودهم وثباتهم ونضالهم داخل السجون بصبر وعزيمة وإيمان".

وشددت على "جاهزيتهم التامة لمواجهة أي محاولة جديدة للاعتداء على حقوقنا ومكتسباتنا التي انتزعناها بأمعائنا الخاوية وتضحيات أسرانا على مدار عقود من تاريخ الحركة الأسيرة".