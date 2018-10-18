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وقفة تضامنية مع أسيرات "هشارون" في نابلس

18.10.2018 05:05 PM
وقفة تضامنية مع أسيرات &quot;هشارون&quot; في نابلس

نابلس- وطن: نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع أسيرات سجن "هشارون".

وجرت الوقفة في ميدان الشهداء، بمشاركة العشرات من ذوي الأسرى وممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات، والذين رددوا الهتافات الداعمة للأسرى والأسيرات.

من جانبه، قال منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان إن هذه الوقفة تأتي لتوجيه رسالة دعم وإسناد للأسيرات في سجن "هشارون" بخطواتهن الاحتجاجية ضد نصب كاميرات مراقبة في ساحة السجن.

كما تأتي كرسالة دعم للأسير خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 46 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

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