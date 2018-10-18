المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: رجال الأعمال الذين التقوا فريدمان في مستوطنة أرائيل خارجون عن الصف الوطني

رام الله- وطن: أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص استنكاره واستهجانه لتصريحات السفير الامريكي فريدمان والمتعلقة بلقاءه مع مجموعة مُدّعين بأنهم من رجال الاعمال في مستوطنة أرئيل ودعوته لمشاريع مشتركة بين الاسرائيليين والمستوطنين وبعض رجال أعمال من فلسطين.

القطاع الخاص الفلسطيني ومن خلال مؤسساته التمثيلية " مركز التجارة الفلسطيني، الاتحاد العام للصناعات، اتحاد جمعيات رجال الاعمال، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، جمعية البنوك، اتحاد أنظمة المعلومات بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التأمين، اتحاد المقاولين، مجلس الشاحنين، منتدى سيدات الأعمال، جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، أكد في بيان وصل طن للأنباء، الخميس، أن " من يَدَّعون انهم رجال أعمال من فلسطين ويجتمعون بالسفير الامريكي بمستوطنة أرئيل هم خارجون عن الصف الوطني ولا يملكون الا أنفسهم ويمثلون بطريقة أخرى المستوطنيين أنفسهم."

ودعا المجلس، السفير الأمريكي إلى الكف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية.

وأكد أن المستوطنات هي خارج الشرعية فلسطينياً وعربياً ودولياً، وعلى السفير الأمريكي احترام الشرعية الدولية.

وقال المجلس في بيانه إن مؤسسات القطاع الخاص تقف خلف قيادتها منظمة التحرير الفلسطينية وتدعم بشكل مطلق موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن.

وأضاف: القطاع الخاص ورغم ظلم الاحتلال والموقف الأمريكي المستهجن سيبقى قطاعاً وطنياً وسيستمر في ضخ استثمارات تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وانفصاله التدريجي عن الاقتصاد الاحتلالي.