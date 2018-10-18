في خطوة إستفزازية..بومبيو يعلن دمج القنصلية الأمريكية بالقدس مع السفارة

وطن- وكالات: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "إن الولايات المتحدة قررت دمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس، مع السفارة الأمريكية في إسرائيل، بالتالي فإن قناة التواصل مع الفلسطينيين ستصبح من مهام السفارة الأمريكية".

وقال بومبيو في بيان "هذا القرار نابع من جهودنا العالمية لتحسين كفاءة وفاعلية عملياتنا... إنه لا يشير إلى تغيير في السياسة الأمريكية بشأن القدس والضفة العربية وقطاع غزة".

وقال بومبيو "سنستمر في التواصل وإعداد التقارير والبرامج في الضفة الغربية وغزة على نحو كامل وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية داخل السفارة الأمريكية في القدس".

وأضاف أن "إدارة ترامب ملتزمة بجهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابع: لقد كانت العلاقات الأمريكيه مع الفلسطينيين من خلال القنصلية العامة في القدس مستقله عن بعثتنا إلى إسرائيل، لكننا اليوم نعلن أن القنصلية العامة سيتم دمجها مع السفارة الجديدة.

وأكد بومبيو :"كما سيتم دمج الموظفين، وإلغاء منصب القنصل العام، وسيتم السيطرة علي مسؤوليات القنصلية العامة من قبل وحده داخل السفارة في القدس (وإن كان لا يزال يعمل من مبني القنصلية القديمة".

وكانت ادارة ترامب قد نقلت مقر السفارة من "تل ابيب" الى القدس المحتلة، واعترفت بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال.