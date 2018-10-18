ولويل لـوطن: سنفصل من المجلس التنسيقي أي رجل أعمال التقى بالسفير الأمريكي

رام الله- وطن: أكد رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل، أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سيفصل أي رجل أعمال حضر اللقاء مع السفير الأمريكي ورجال أعمال أسرائيليين بمستوطنة أرائيل.

وقال ولويل لـ وطن، المجلس التنسيقي يتكون من 11 مؤسسة قطاع خاص، ومتأكدون أنه لا يوجد أي عضو من هذه المؤسسات التقى السفير الأمريكي فريدمان داخل مستوطنة "ارائيل"، وفي حال التقى أحدهم بفريدمان لن يكون له مكان لدينا وسنفصله.

وكان فريدمان قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة أنه التقى برجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين في مستوطنة "أرائيل" بالضفة الغربية، ودعا خلالها لبناء مشاريع صناعية مشتركة بين الطرفين.

وأضاف: موقفنا الرسمي ألا نتحدث مع الاسرائيليين ولا "الادارة المدنية"، ونستنكر ونشجب أي لقاء يحدث.وتابع: موقفنا واضح، مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات وطنية وجزء من النسيج الوطني وجزء من منظمة التحرير، ونلتزم ونأتمر بأوامر القيادة الفلسطينية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية التي تتبكى على غزة بذريعة المشاريع الإنسانية لتمرير صفقة القرن، بتساوقٍ مع دول عربية، قطعت 300 مليون دولار عن الأونروا، بالرغم من أن 70% من سكان غزة لاجئون. مضيفاً: إذا أردتم التباكي على غزة، افتحوا معبر المنطار في غزة، حتى يتمكن الفلسطينيون من تصدير صناعاتهم للخارج.

من جانبه، قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عرفات أبو سنينة لـ وطن، إن المجلس سوف يصدر تعميماً على رجال الأعمال يحظر من خلال هذه اللقاءات. مؤكداً أن موقف المجلس ينسجم مع موقف الشعب الفلسطيني.

وناشد أبو سنينة المجتمع الفلسطيني ورجال الأعمال الفلسطينيين بعدم الإنخراط في مثل هذه اللقاءات، قائلاً "إنها لا تخدم قضيتنا ولا تخدم مصلحتنا الوطنية في الوقت الحالي".

وقال إنه في الوقت الذي يقاطع فيه العالم المستوطنات، على الفلسطينيين مقاطعتها أولاً.

وكان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أصدر بياناً اليوم، أكد فيه أن "من يَدَّعون انهم رجال أعمال من فلسطين ويجتمعون بالسفير الامريكي بمستوطنة أرئيل هم خارجون عن الصف الوطني ولا يملكون الا أنفسهم ويمثلون بطريقة أخرى المستوطنيين أنفسهم."

وأعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص استنكاره واستهجانه لتصريحات فريدمان والمتعلقة بلقاءه مع مجموعة مُدّعين بأنهم من رجال الاعمال في مستوطنة أرئيل ودعوته لمشاريع مشتركة بين الاسرائيليين والمستوطنين وبعض رجال أعمال من فلسطين. ودعا المجلس، السفير الأمريكي إلى الكف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية.