بعد القسام.. سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال: خبرتمونا جيداً

وغزة- طن للأنباء: نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يحمل رسالة للاحتلال.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 51 ثانية عملية إطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، نفذتها سرايا القدس في شهر آب الماضي تلتها عبارة "قلنا فصدقنا".

كما أظهر المقطع عمليات رصد قناصة من سرايا القدس بوضوح لجنود الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقي القطاع، إضافة لأحد مقاتلي السرايا وهو يجهّز ما يبدو صاروخًا موجّهًا صوب جيب عسكري إسرائيلي ومجموعة من جنود الاحتلال.

وتضمّنت رسالة سرايا القدس مشهدًا للصاروخ مجهول المدى الذي ظهر في عرض عسكري نظّمته بمدينة غزة لمبايعة الأمين العام الجديد للحركة زياد النخالة.

واخُتتمت الرسالة بعبارة "والعدو قد خَبِرَنا جيّدًا" باللغتين العربية والعبرية.

ويأتي هذا الفيديو عقب ساعات من نشر كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة مصوّرة للاحتلال مدّتها 24 ثانية اختتمت بعبارة "إياكم أن تخطئوا التقدير" باللغتين العربية والعبرية.

وجاءت رسائل المقاومة إلى الاحتلال في ظل توتر شديد يسود عقب شنّ طيران الاحتلال نحو 20 غارة على أهداف بغزة، وتصاعُد حدّة التهديدات الإسرائيلية بشنّ عدوان جديد بذريعة سقوط صاروخ أطلق من القطاع على مدينة بئر السبع المحتلة، ونفت فصائل المقاومة مسؤوليتها عنه.