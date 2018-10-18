الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة

غزة- وطن: بعد قرار مجلس وزراء الاحتلال بتصعيد الرد على أي حوادث عنيفة من قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، بحشد دبابات ومدفعية وقوات مشاة ومركبات هندسية قرب قطاع غزة، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت".

كان مسؤولون إسرائيليون هددوا مؤخراً بشن هجوم عسكري ضد قطاع غزة على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 آذار الماضي، واطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة إلى داخل إسرائيل.

وردا على ذلك، وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن تهديداتها بشن هجوم جديد على قطاع غزة.

وفي اطار مساعي التهدئة بين حماس وإسرائيل وصل وفد من كبار مسؤولي المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، للقاء زعيم حماس إسماعيل هنية.

يأتي ذلك وسط التوترات بين حركة حماس وإسرائيل منذ انطلاق مسيرات العودة، وسقوط صاروخين صباح أمس الأربعاء احدهما في بئر سبع والآخر في البحر.

وشهد يوم الجمعة الماضي قيام 20 فلسطينياً بأحداث فتحة في السياج الحدودي واجتيازة، وقتل قوات الاحتلال ثلاثة منهم.

ومنذ انطلاق مسيرة العودة، استشهد أكثر من 200 فلسطيني، واصيب أكثر من عشرين الفاً آخرين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.