الحية يكشف فحوى لقاء قيادة حماس مع وفد المخابرات المصرية

غزة- وطن: كشف نائب رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية، مساء اليوم الخميس، أن زيارة وفد المخابرات المصري عصر اليوم لقطاع غزة، يأتي في إطار التأكيد على الدور المصري الساعي لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني وانهاء معاناته.

وقال الحية، في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع، إن زيارة الوفد المصري لم تحمل أي رسائل من الاحتلال، مشدداً على أنها اقتصرت على مباحثات انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ضمن إطار العلاقات الثنائية بين الشعب الفلسطيني ومصر.

وأضاف أن "الوفد المصري قد أكد لحركة حماس أن زيارة الوزير المصري عباس كامل لا تزال قائمة، وقد تم تأجيلها لدواعي فنية من الوزير كامل نظراً لانشغاله بزيارة خارجة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأوضح الحية أن حركته أكدت على موقفها بضرورة انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إنهاء الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة واستمرار مسيرات العودة في اطارها الشعبي حتى تحقيق أهدافها.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد استقبل قبل عصر اليوم الخميس، وفداً مصرياً برئاسة أحمد عبد الخالق رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.