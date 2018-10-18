صحة غزة: 400 من زارعي الكلى يواجهون خطر العودة إلى الغسيل

غزة- وطن: حذرت صحة غزة، من عودة 400 مريض من زارعي الكلي لمعاناة غسيل الكلى بسبب عدم توفر أدوية المناعة.

وأفاد الناطق باسم صحة غزة أشرف القدرة في تصريح مقتضب، اليوم الخميس، أن 400 مواطن في قطاع غزة مهددون بالعودة لمعاناة غسيل الكلى بسبب عدم توفر أدوية المناعة.

بدوره، أكد رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي عبد الله القيشاوي، أنّ مرضى زراعة الكلى يعانون من فقدان أدويتهم، خاصة دواء “مايكوفينوليت –Mycophenolate ” المثبط للمناعة والضروري لجميع مرضى زراعة الكلى لمنع رفض الجسم للكلية، إضافة إلى دواء “فالجان سايكلوفير – Valganciclovir” الذي يتخذ كجرعات وقائية ضد الإصابة بأحد الفيروسات التي من الممكن أن تؤدي إلى طرد الكلية المزروعة.

وشدد القيشاوي على أن حدوث رفض للكلية المزروعة بسبب فقدان هذه الأدوية سيعيد المريض إلى جلسات الغسيل الكلوي مجدداً، وهو ما سيسبب معاناة كبيرة للمريض وضغطاً على الطواقم والموارد الطبية، مؤكداً أن هذه العلاجات عالية التكلفة، ولم تكن تتوفر في قطاع غزة إلا من خلال وزارة الصحة.

وناشد كافة الجهات ذات العلاقة بمد يد العون لهؤلاء المرضى وتوفير هذا الدواء بشكل عاجل حفاظا على صحتهم وسلامتهم.