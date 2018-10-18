"هآرتس": نشر الجيش صوراً لآلياته على حدود غزة محاولة للردع

القدس- وطن: قالت صحيفة عبرية مساء أمس الخميس، إن نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لتجمع آلياته شرق قطاع غزة "محاولة لردع حركة حماس".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "نشر الصور على الملأ ليس بالأمر المألوف، وأن الجيش اعتاد على الحفاظ على السرية سعياً للمباغتة، إلا أن خطوته قد تُفسر على أنها رسالة ردع لحماس، وأنه جاد في وقف التظاهرات على الحدود".

وأضافت الصحيفة أنه "من غير المعروف إذا ما كان الجيش سيستخدم هذه الآليات، ومن بينها معدات هندسية، لتوسيع المنطقة العازلة غربي السياج الفاصل سعيًا لإبعاد مراكز التظاهرات عن الحدود بناءً على قرار الكابينت الليلة الماضية أو لا".

وتصاعدت خلال اليومين الماضيين حدة التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال نحو 20 غارة على أهداف بغزة أمس الأول، بذريعة سقوط صاروخ أطلق من القطاع على مدينة بئر السبع المحتلة، ونفت فصائل المقاومة مسؤوليتها عن إطلاقه.