وزير الخزانة الأمريكي لن يشارك في مؤتمر الرياض بسبب قضية خاشقجي

وطن- وكالات: أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الخميس، أنه لن يشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في الرياض بعد أيام، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الوزير في تصريح صحافي "التقيت للتو (الرئيس) دونالد ترامب ووزير الخارجية (مايك) بومبيو وقررنا ألا أشارك في قمة /مبادرة مستقبل الاستثمار/ في العربية السعودية".

وسبق أن ألغى العديد من الوزراء ورؤساء الشركات مشاركتهم في هذا المؤتمر بسبب مسألة خاشقجي المحرجة للرياض.

وأدى قرار الوزير الاميركي الى انخفاض بورصة نيويورك.

وبما أن بورصة نيويورك حساسة تجاه أي تطور في علاقات الولايات المتحدة مع ابرز شركائها التجاريين، فقد سجل مؤشر "داو جونز" في وول ستريت الساعة 15،55 ت غ تراجعا بلغ 1،49 % ليبلغ 25324،07 نقطة.

ومن بين الذين ألغوا مشاركتهم في مؤتمر الرياض الذي ينعقد بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ووزير التجارة البريطاني ليام فوكس، والعديد من رؤساء شركات كبيرة.

وكان الصحافي السعودي خاشقجي المعروف بانتقاداته لسياسة الرياض، اختفى بعد أن دخل في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول. وأكد مسؤولون اتراك مقتله داخل القنصلية، الامر الذي نفته الرياض.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن الولايات المتحدة ستمنح العربية السعودية "بضعة أيام إضافية" لتقديم توضيحات حول اختفاء الصحافي.