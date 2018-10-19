الاحتلال يهدد كل من يقدم مساعدة لمنفذ عملية بركان المطارد "نعالوة"

طولكرم- وطن: وزعت قوات الاحتلال، الليلة امس وفجر اليوم الجمعة، منشورات مطبوعة في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، تحذر المواطنين فيها من تقديم اي مساعدة للشاب المطارد "اشرف نعالوة".

وهدد الاحتلال كل من يقدم مساعدة له بالسجن لمدة طويلة وهدم منزله والغاء جميع التصاريح الخاصة به وبعائلته.

ومنذ 10 ايام، تشن قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واقتحام لمناطق مختلفة ومتفرقة شمال الضفة الغربية بحثا عن نعالوة الذي تزعم انه نفذ عملية تجمع "بركان" الاستيطاني الذي قتل فيه مستوطنين اثنين.

ومن اجل الضغط عى اشرف قامت قوات الاحتلال باعتقال عددا من افراد اسرته واخضاعن للتحقيق، كما تقوم بين الفينة والاخرى بالمناداة عبر مكبرات الصوت في المدن والقرى على اشرف ان يسلم نفسه، وقد اجبرت مؤخرا والده على القيام بذلك.