الجزائر تمنع ارتداء النقاب بصفة نهائية في الأماكن العامة

وطن: أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر الخميس، منع ارتداء النقاب "بصفة نهائية"، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.

وشددت المديرية على ضرورة التزام الموظفين، باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، وفق ما أفاد موقع سكاي نيوز.

ويدور جدل واسع في الجزائر منذ أسابيع بعد منع وزارة التربية والتعليم ارتداء النقاب في المدارس التابعة لها، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأي عام، وتصدرت عناوين الصحف في البلاد.