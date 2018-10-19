محكمة الاحتلال تلغي إبعاد الطالبة لارا القاسم

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء أمر الإبعاد الصادر بحق الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني لارا القاسم (22عامًا)، المحتجزة في مطار بن غوريون منذ 15 يومًا، وقضت بالسماح لها أن تدخل للالتحاق بالدراسة بالجامعة "العبرية" في القدس المحتلة.

وبهذا القرار، قبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من دخول الاراضي المحتلة، بزعم نشاطاتها ضمن حركة المقاطعة "بي دي أس" (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة شاملة اقتصادية وثقافية وأكاديمية لدولة الاحتلال.

واحتجزت سلطات الاحتلال القاسم في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لدى وصولها إلى مطار "بن غوريون"، رغم أن بحوزتها تأشيرة وقبولا لدراسة الماجستير.

المصدر : الجزيرة