مراسلنا: الاحتلال يحاصر الخان الاحمر ويمنع دخول الصحفيين والمواطنيين

القدس- وطن: حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم والازالة، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن الاحتلال أغلق البوابة الرئيسية لمدخل الخان الاحمر ونشر قواته على الشوارع المحاذية للخان الاحمر في سبيل منع وصول الصحفيين والمتضامنين من الوصول الى خيمة الاعتصام.

ويعتصم السكان لأكثر من مئة يوم على التوالي داخل القرية بعد قرار من محكمة الاحتلال بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلاء المواطنين هناك.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، ويضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.