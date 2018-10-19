صحفيون وكتاب فلسطينيون يطلقون حملة للكشف عن مصير الصحفي الخاشقجي

رام الله- وطن: أطلقت مجموعة من الكتاب والصحافيين والنشطاء الفلسطينيين حملة للمطالبة بالكشف عن مصير الصحفي السعودي جمال الخاشقجي ومحاسبة كل من يقف وراء اختفاءه، وذلك من خلال جمع تواقيع لحملة الكترونية بعنوان "المطالبة بالكشف عن مصير الصحفي الخاشقجي".

وخاطب القائمون على الحملة كل قيادات العالم وجهات الاختصاص القانونية، مطالبين بسن قوانين لحماية الصحافيين، وضمان حريتهم في العمل، وفي الوصول الى المعلومات ونشرها، ومعاقبة كل من ينتهك حقوق الصحفيين.

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