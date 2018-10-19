مصطفى البرغوثي لـوطن: الاحتلال اعتدى علينا بطريقة وحشية في الخان الأحمر

القدس- وطن: أعتدت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، على الدكتور مصطفى البرغوئي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ورئيس هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان وليد عساف وعدد من النشطاء والمعتصمين، خلال قمع مظاهرة انطلقت في الخان الأحمر ، تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.

وقال البرغوثي لوطن، ان جيش الاحتلال أعتدى عليه وعلى وليد عساف والمتظاهرين بطريقة وحشية جداً، ورشوهم بغاز الفلفل بكميات كبيرة خلال مشاركتهم في التظاهرة.

وأوضح البرغوثي ان جيش الاحتلال استخدم نوعاً جديداً من الغاز وهو مزيج بين الغاز والفلفل الحارق، ما ادى الى اصابة عدد المتظاهرين بحالات اختناق وحروق

وأشار الى انه تم منعهم من الدخول الى الخان الاحمر في بداية الأمر، ولكن بعد جهود كبيرة تمكنوا من الدخول، موضحاً ان المظاهرة مستمرة حتى اللحظة، وجنود الاحتلال يتصدون لها فيها بكل وحشية.

وأغلق الاحتلال منذ صباح اليوم الجمعة البوابة الرئيسية لمدخل الخان الاحمر ونشر قواته على الشوارع المحاذية للخان الاحمر في سبيل منع وصول الصحفيين والمتضامنين من الوصول الى خيمة الاعتصام.

ويعتصم السكان لأكثر من مئة يوم على التوالي داخل القرية بعد قرار من محكمة الاحتلال بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلاء المواطنين هناك.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، ويضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.