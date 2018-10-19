عضو من فريق تصفية خاشقجي قتل بحادث سير بالرياض.. هل بدأت التصفية!

وطن: قالت صحيفة تركية، إن أحد المشتبه بكونه واحداً من الفريق السعودي الذي يشتبه في أنه نفذ عملية "قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، لقي حتفه في حادث سير بالرياض".

وذكرت صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة التركية أن مصادر لم تسمها، أبلغتها بأن الملازم في سلاح الجو الملكي السعودي مشعل سعد البستاني (31 عاما) "قتل مع أسراره في حادث سير".

وأضافت الصحيفة أن المصادر لم تقدم معلومات عن شكل ووقوع الحادث المروري الذي قتل فيه البستاني، مضيفة أنه "من غير المعلوم ما إذا كان سيتم القضاء على أعضاء الفريق الآخرين بطريقة مماثلة"، وفق تعيبرها.