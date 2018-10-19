مستوطنون يتجولون بمناطق أثرية في دورا جنوب الخليل

الخليل- وطن: تجول مستوطنون بعد ظهر الجمعة في عدد من المناطق الأثرية بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مجموعة مستوطنين داهمت مشيًا على الأقدام منطقتي الماجور والفريديس بمدينة دورا جنوب الخليل، إضافة إلى المنطقة الأثرية في قرية رابود جنوب دورا.

وأشارت إلى أنّ قوّات كبيرة من جيش الاحتلال رافقت المستوطنين في التجوال، وأنّ المستوطنين قدموا من المستوطنات المجاورة، فيما شهدت مداخل مدينة دورا انتشارا لجيش الاحتلال، خاصة في منطقة طاروسة إلى الجهة الغربية من المدينة.