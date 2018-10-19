إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، وآخر بحروق جراء اصابته بقنبلة صوتية، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية في القرية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين ما ادى الى وقوع اصابات عولجت ميدانيا.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، إحياء للذكرى الـ65 على مجزرة قبية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال عام 1953.