اهالي شويكة يتحدون الاحتلال ويتوافدون على منزل نعالوة

رام الله - وطن: وسط اعترافه بعجزه وفشل منظومته الامنية والاستخباراتية في الوصول الى الشاب اشرف نعالوة منفذ عملية بركان، يواصل جيش الاحتلال من اجراءاته وحملات مداهماته وتفتيشه على الشاب في محاولة للعثور عليه.

ومنذ وقوع العملية في 7 اكتوبر الجاري، وجيش الاحتلال يسعى بكل الطرق للوصول الى اشرف، عبر الضغط على اهله من خلال اعتقالهم والتحقيق معهم من جهة، او تهديد المواطنين بعقوبات قاسية في حال تقديم اي مساعدة له من جهة اخرى، كان اخرها توزيع منشورات على المواطنين في محافظة طولكرم تهدد كل من يقدم اي مساعدة لاشرف بهدم منزله والسجن لفترات طويلة.

ويتواصل مسلسل استهداف عائلة نعالوة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تقبع في مراكز تحقيق مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، والدة الشاب أشرف، بالإضافة إلى شقيقته المحاضرة في جامعة النجاح فيروز نعالوة، وشقيقه أمجد، حيث تحقق معهم حول مكان المطارد أشرف.

وفي رسالة تحد لكل اجراءات الاحتلال، توافد مساء اليوم الجمعة الى منزل اشرف مئات المواطنين من بلدة شويكة في محافظة طولكرم، في رسالة دعم وتضامن مع عائلته ازاء ما تتعرض له من عمليات اقتحام متتالية من جيش الاحتلال، وتهديده بهدم المنزل .