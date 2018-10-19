مقتل أكثر من 50 شخصا على الأقل بدهس قطار لحشد كبير من الناس في الهند

وطن: أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل أكثر من 50 شخصا جراء دهس قطار حشدا كبيرا من الناس بعد انحرافه عن المسار بضواحي مدينة أمريتسار في ولاية بنجاب شمال غرب الهند.

وقالت شرطة ولاية بنجاب الواقعة قرب الحدود مع باكستان: "هناك أكثر من 50 قتيلا، ونعمل حاليا على إجلاء الناس وتم نقل الجرحى إلى المستشفى".

ولاحقا ذكرت الشرطة أن العدد الدقيق للقتلى لم يحدد حتى الآن لكنه "يتجاوز بشكل مؤكد الـ50-60 شخصا".

وأضحت وسائل الإعلام الهندية أن الحادث المأساوي حصل جراء اصطدام القطار الذي كان يتحرك بسرعة عالية مع حشد كبير من الناس ضم 500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المشاركين في الحفل، الذين اجتمعوا لمشاهدة طقس إشعال مجسم رافانا، أحد أبطال الأسطورة الهندوسية رامايانا، لم يسمعوا صوت القطار المقترب بسبب دوي انفجارات الألعاب النارية.

وأكد شهود عيان سقوط عشرات الأشخاص بين القتلى من بينهم عدد من الأطفال، فيما رجحت وسائل الإعلام المحلية ارتفاع حصيلة الضحايا.