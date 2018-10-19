إسلامي قلقيلية في صدارة دوري الدرجة الأولى مؤقتا بفوزه على هلال أريحا

وطن: اعتلى فريق إسلامي قلقيلية صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على أصحاب الأرض، هلال أريحا بهدف وحيد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد أريحا ضمن الأسبوع السابع.

ورفع "الإسلامي" رصيده إلى 13 نقطة، مؤقتا بانتظار نتيجة المتصدر السابق "العبيدية"، الذي سيواجه فريق قاع الترتيب شباب الخضر يوم غد على ستاد أريحا. أما هلال أريحا فتراجع إلى المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وعلى ستاد دورا الدولي، واصل شباب دورا نتائجه السلبية ونزف النقاط، عندما سقط أمام الضيوف "العيسوية" الوافد الجديد لدوري الأولى، بواقع هدفين لواحد، ليحافظ الفائز على ترتيبه الرابع، رافعا رصيده إلى 13 نقطة. أما "دورا" فبقي في المركز العاشر وبرصيده 5 نقاط.

وآلت نتيجة مباراة "طوباس" و"جنين" إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

"طوباس" حافظ على مركزه الثالث برصيد 13 نقطة، بينما رفع "جنين" رصيده في المركز الخامس لـــ10 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة السابعة للدوري يوم غد، على النحو التالي:

"العبيدية" – "الخضر" على ستاد اريحا الساعة 4 مساء.

أهلي قلقيلية - أبناء القدس على ملعب جمال غانم في طولكرم الساعة 4 مساء.

القوات الفلسطينية - العربي بيت صفافا على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام الساعة 4 مساء.