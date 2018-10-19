مصدر تركي يكشف تفاصيل مرعبة عن التمثيل بجثة خاشقجي

رام الله - وطن: كشف مصدر أمني تركي عن تفاصيل جديدة عن التمثيل بجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 كانون الأول/ أكتوبر الجاري.

وأورد المصدر الذي نقلت عنه قناة الجزيرة القطرية، تفاصيل عن اغتيال وتقطيع جثمان خاشقجي في القنصلية السعودية، وفق ما توصل له البحث الجنائي.

15 دقيقة

وفي التفاصيل المرعبة، قال المصدر إن التسجيلات تثبت أن خاشقجي تعرض للهجوم من أشخاص عدة عقب دخوله غرفة القنصل السعودي.

وأضاف أن طبيب التشريح السعودي صلاح الطبيقي باشر بتقطيع جثة خاشقجي عقب تصفيته مباشرة.

وقال المصدر إن الطبيقي استغرق 15 دقيقة في عملية تقطيع جثة خاشقجي، وأن مساعديه كانوا يغلفون أجزاء الجثة بعد تقطيعها مباشرة.

وأفاد بأن الطبيقي كان أسرع من مساعديه في التعامل مع جثة خاشقجي.

غرفة القنصل

وبحسب الجزيرة، فإن المصدر قال إن البحث الجنائي توصل للمكان الذي قُتل فيه خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بدقة، وحددوا مكان القتلة والضحية في الغرفة التي جرت فيها عملية القتل.

وأكد أن الفريق استمع للتسجيلات قبل معاينة القنصلية السعودية وعمل محاكاة لها داخلها.

وكشف ذلك عن توصل البحث الجنائي إلى أن الغرفة التي قتل فيها خاشقجي كانت مجهزة مسبقا بالمعدات للتعامل معه.

الجزيرة