غزة: الخدمات الطبية تتعامل مع 60 إصابة خلال مواجهات أمس

غزة- وطن: قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني، الخدمة الطبية لأكثر من 60 مواطن أصيبوا خلال الجمعة 30 من مسيرات العودة (جمعة معا غزة تنتفض والضفة تلتحم) على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت مديرية الخدمات الطبية في تقرير صادر عنها أن طواقمها قدمت الخدمة لــ 54حالة أصيبت بالرصاص الحي و6حالات اصيبت بقنابل الغاز بشكل مباشر 224 حالة تم التعامل معها وإسعافها ميدانياً.

حيث قدمت طواقم الاسعاف التابعة لمديرية الخدمات الطبية العسكرية في شرق محافظة غزة الاسعاف لــ 20 حالة إطلاق نار بالرصاص الحي وحالة واحدة اصيبت بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع واصابة الاعلامي ناصر الكتناني بعيار مطاطي في القدم و124 حالة إسعاف ميداني.

أما بالنسبة لمحافظة شمال غزة فلقد قدمت طواقم الاسعاف الخدمة لــ 12 حالة إطلاق نار من الرصاص الحي و2حالة اصابة بقنابل الغاز المباشر و85 حالة إسعاف ميداني.

اما شرق المحافظة الوسطى فلقد قدمت طواقم الاسعاف الخدمة لـ7 حالات إطلاق نار بالرصاص الحي منها إصابة المسعف مازن مشتهي بشظية في اليد و3 حالات اصيبت بقنابل الغاز المباشر و46 حالة تم التعامل معها في الميدان.

اما منطقة شرق محافظة خانيونس فلقد قدمت الطواقم الخدمة لــ 7حالة إطلاق نار من الرصاص الحي و7 حالات اصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

اما منطقة شرق محافظة رفح فقد قدمت الخدمة لــ 2حالة إطلاق نار بالرصاص الحي و10 حالة إسعاف ميداني.

واستنكر مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام عقيد طبيب وائل فتحي عثمان في بيان صحفي لوسائل الاعلام استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية والاعلامية وخصوصا بعد اصابة الاعلامي ناصر الكتناني بعيار مطاطي في القدم شرق محافظة غزة قرب موقع ملكة وإصابة المسعف مازن مشتهي بشظية باليد اثناء تأدية واجبه الانساني شرق مخيم البريج.

ومن جانبه طالب مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب د. محمد رمضان صالح بضرورة تحرك المجتمع الدولي بتوفير حماية للطواقم الطبية والصحفية التي تقوم بعملها الانساني على الحدود الشرقية لقطاع غز