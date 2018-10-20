باراك: قتلت أكثر من 300 فلسطيني في 3 دقائق ونصف

وطن- وكالات: قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك إنه عندما كان وزيرا للجيش قتل أكثر من ثلاثمئة فلسطيني من حركة حماس في ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، في غارات جوية، موجها الانتقاد للأداء الحالي لحكومة الاحتلال.

ولم يذكر باراك موعد هذا الهجوم، لكن مصادر طبية فلسطينية قالت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، إن 225 فلسطينيا -بينهم نساء وأطفال وعناصر الشرطة- استشهدوا في قصف للاحتلال على مجمعات الشرطة الفلسطينية في غزة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف الإسرائيلية، الجمعة عن باراك قوله؛ إنه شارك في عملية أخرى أسفرت عن استشهاد شخص واحد فقط، "لكنه كان رئيس أركان حركة حماس في ذلك الوقت أحمد الجعبري بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012".

وكان باراك تولى وزارة جيش الاحتلال في الفترة بين 2007 و2013.

وهذه هي المرة الأولى التي يأخذ باراك على نفسه المسؤولية عن هاتين العمليتين.

وانتقد باراك أداء حكومة الاحتلال الحالية في التعامل مع غزة، وقال إن رئيسها بنيامين نتنياهو يستسلم لكل نزوات حماس، وينهار تحت النار، وهو أمر غير معقول، داعياً إلى ضرب قطاع غزة.

وتشهد حكومة الاحتلال خلافات في كيفية التعامل مع الوضع في غزة، في ظل رفضها رفع الحصار عن القطاع.

المصدر : وكالة الأناضول