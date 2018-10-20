أمين عام "بتسيلم": ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين أشبه بـ"الأبرتهايد"

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الأمين العام لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، حجاي إلعاد، ألقى الخميس، خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي انتقد فيه السياسات الاحتلال حيال الفلسطينيين، وأكد أنها تشبه ممارسات نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، وحثّ المجتمع الدولي على التحرّك ضدها.

وركز إلعاد على سياسات الاستيطان في المناطق المحتلة، واتهم الحكومة الإسرائيلية بقطع أوصال شعب بأكمله وتقسيم أرضه وتعطيل حياته بشكل متعمد.

وأضاف: أنه يستحيل حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء من سلطات الاحتلال لأن نظام التخطيط الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية يهدف بحكم تصميمه إلى خدمة المستوطنين وتجريد الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف أن "حقيقة إعطاء المحكمة الإسرائيلية العليا الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس مؤخراً، لا تجعل هدمها عادلاً أو حتى قانونياً، بل تجعل من القضاة متواطئين مع جريمة حرب متمثلة في نقل قسري لأشخاص محميين في أرض محتلة".

وتطرّق إلعاد إلى قطاع غزة فأشار إلى أن المحكمة الاحتلال العليا صادقت على عدد من السياسات الإسرائيلية تجاه القطاع، مثل حصاره البحري، أو السماح لقناصة الاحتلال بمواصلة إطلاق النار على المحتجين بالقرب من السياج الحدودي. وقال إن المشكلة الوحيدة مع كل هذه الممارسات هي أن أياً منها ليس قانونياً أو أخلاقياً، لكن ما دامت لا تثير غضباً وتحركاً في العالم، يمكن لإسرائيل أن تواصل تنفيذها.

وقال إلعاد إنه ليس خائناً ولا بطلاً، وأكد أن الأبطال هم الفلسطينيون الذين يتحملون الاحتلال الإسرائيلي بشجاعة ومثابرة، ويستيقظون في منتصف الليل ليجدوا الجنود يقتحمون منازلهم، ويعرفون أنه إذا قُتل شخص عزيز فإن الإفلات من العقاب يكون مضموناً لجميع القتلة، ويبقون على أرضهم وهم يعرفون أن المسألة هي مسألة وقت فقط قبل أن تصل الجرافات.

وأكد أن منظمة "بتسيلم" لا تركز على مسألة ما إذا كان حل الدولتين أو الدولة الواحدة هو الحل المطلوب للصراع، لكنها معنية أساساً بتطبيق حقوق الإنسان.

بعد ذلك تكلم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، فشنّ هجوماً حادّاً على إلعاد واتهمه بخدمة "أعداء إسرائيل"، على حد قوله. وقال إن "بتسيلم" ممولة من الاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات الأوروبية وتمت دعوتها إلى مجلس الأمن من جانب بوليفيا، وهي دولة لديها سجل رهيب في مجال انتهاك حقوق الإنسان.



ولاقى خطاب إلعاد انتقادات واسعة في إسرائيل. وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن سلوك "بتسيلم" هو وصمة عار سيتم تذكرها كحلقة قصيرة وعابرة في تاريخ إسرائيل.

وقال نائب الوزير في ديوان رئاسة الحكومة، مايكل أورن، إن "ظهور إلعاد أمام مجلس الأمن هو تجاوز لكل خط أحمر. وأضاف أن على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية نفسها من هيئة مثل "بتسيلم" تتنكر كمنظمة حقوق إنسان، لكنها في الممارسة العملية تشوّه سمعة إسرائيل وتقوّي أعداءها في الوقت نفسه".