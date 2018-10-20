خانيونس | أفلام مشروع يلا نشوف فيلم مستمرة بجمعية الرواد

خانيونس- وطن: عرضت جمعية الرواد تعرض الفيلمين"علينا يا مندلينا" و"بالمول" ضمن سلسلة عروض افلام مشروع "يلا نشوف فيلم" الذي يهدف الى تعزيز المواطنة والحوكمة في فلسطين، وذلك في قاعة جمعية الرواد في عبسان الكبيرة شرق محافظة خانيونس.

تناول الفيلم الاول "علينا يا مندلينا" تجربة للمخرجة الفلسطينية اسراء ذياب والفيلم الثاني "بالمول" للمخرجة ليانا صالح، نظرة المجتمع الى المراة والتحرش الذي تتعرض له من المجتمع، إذ توضح الافلام الانفصال التام بين الجنسين والانغلاق الذي يدفع المرأة الى صنع العقد التي تحافظ على مكانتها وتغير من النظرة السلبية عنها في انظار المجتمع المحلي.

وأبدى الجمهور عدة أراء وتوصيات حول الفيلمين بمناقشته الفعالة ومنها كان نقل الرسائل المختزلة بالأفلام أمر بغاية الجمال حيث يرجى أن يكون لها الأثر الواضح على الرأي الدولي والمحلي وأضاف الحضور بأنه كان من الأحرى أن يتم إلقاء الضوء على الثورة الفلسطينية ومعاناتها ومؤامرة الدول العربية قبل مؤامرة الاحتلال.

وبدورهم شكر الحضور مؤسسة شاشات سينما المرأة وجمعية الرواد للشباب الفلسطيني على هذه العروض المفيدة التي تساهم في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي لدى ابناء المجتمع المحلي .