الأغوار: الاحتلال يعرقل عمل متضامنين في منشآت هدمها في الحديدية



الأغوار- وطن: عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمل متضامنين من مؤسسات حقوق إسرائيلية، بإزالة ركام منشآت سكنية، وحظائر أغنام، هدمها الاحتلال قبل أكثر من أسبوع في خربة "الحديدية" بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال حاولت منع المتضامنين الوصول إلى خيام المواطن عمر بشارات تارة، واشترطت عليهم بألا يبنوا الخيام تارة أخرى.

يشار إلى أن الاحتلال هدم قبل أكثر من أسبوع منشآت سكنية، وحظائر أغنام للمواطن بشارات، من سكان "الحديدية"؛ بحجة عدم الترخيص.



(وفا)