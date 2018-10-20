ميركل ترفض التفسير السعودي بشأن مقتل خاشقجي

وطن-وكالات: أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل السبت، رفضها لتفسير السعودية بشأن مقتل الصحافي المنتقد لحكومة المملكة جمال خاشقجي، وذلك وسط ضغوط من الزعماء الأوروبيين على المملكة لتوضيح كيفية وفاة خاشقجي.

وقالت ميركل، في مؤتمر إقليمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي السبت، "لم يتم توضيح الأحداث، وبالطبع نطالب بتفسير"،بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

كان النائب العام السعودي قد اعلن في بيان له في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن / جمال خاشقجي، مما أدى إلى وفاته.

(د ب ا)