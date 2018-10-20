فتح: اعتقال قيادة القدس لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال وأعوانه

رام الله-وطن: أكدت حركة فتح أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لمحافظ القدس وعضو مجلسها الثوري عدنان غيث، وللعقيد في جهاز المخابرات العامة مسؤول ملف القدس جهاد الفقيه، لن يوقف النضالن ضد الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه وأذنابه الذين باعوا أنفسهم للشيطان.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي مساء اليوم السبت: اننا في حركة فتح سنواصل نضالنا ودفاعنا عن القدس والأقصى والقيامة، وأن الاعتقال لا يرهبنا أو يثنينا عن مواصلة الصمود والنضال وملاحقة الخونة مسربي العقارات والاملاك وتقديمهم للعدالة.

وشدد القواسمي، على أن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن كل الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية ولا تخلق حقا مهما طال الزمن.