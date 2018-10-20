السموع يخطف الفوز من الامعري بهدفين نظيفين في دوري القدس للمحترفين

بيت لحم-وطن: قفز فريق السموع الى المركز الثالث على سلم لائحة دوري القدس للمحترفين، بعد فوزه على أصحاب الأرض "الامعري" بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ماجد اسعد في البيرة، في اطار الجولة الخامسة.

المباراة بشكل عام جاءت فاترة في شوطها الأول وغابت الفرص المحققة، على عكس مجريات الشوط الثاني الذي تحرر فيه لاعبو الفريقين خاصة السموع عندما اندفعوا مهاجمين لتحقيق الفوز وهو ما تحقق عندما استهلوا التسجيل في الدقيقة 77 عن طريق رامي مسالمة، بعد ان ترجم ضربة جزاء الى داخل الشباك.

حاول بعدها الامعري تعديل النتيجة واهدر فرصة ذلك قبل النهاية بدقيقة عندما تألق الحارس محمد شوبير في التصدي لضربة ثابتة.

مع الدقيقة الأولى من بدل الضائع اطلق حسام أبو عواد رصاصة الرحمة على الأمعري بإحرازه الهدف الثاني.

بهذا الفوز قفز "السموع" الى المركز الثالث برصيد عشر نقاط. فيما بقي "الامعري" في الترتيب العاشر متجمدا رصيده عند النقطة 4، وخسارة ثالثة في مشواره.