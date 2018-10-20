الشرطة لوطن: اصابة مسعف باعتداء مواطنين على مستشفى ثابت ثابت في طولكرم

طولكرم -وطن: اعتدى مواطنون مساء السبت على مستشفى الشهيد "ثابت ثابت" في مدينة طولكرم، ما أدى لاصابة سائق اسعاف بجراح في عينه، وتحطيم بعض محتويات المستشفى.

وقالت مصادر لـوطن إن: الاعتداء وقع على خلفية وفاة مريضة، كانت قد وصلت الى المستشفى بحالة صعبة قبل أيام، وتم ادخالها الى قسم العناية المكثفة، وقد توفيت فجر اليوم السبت وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى، وفي المساء حضر اقاربها، وعند السؤال عنها، ابلغوا انها توفيت، ولم يتمكن الطاقم الطبي من الوصول لأي من أفراد عائلتها، وهو ما اثار غضب اقارب المريضة، فقاموا بتحطيم بوابة غرفة العناية المكثفة، وهو ما أدى لاصابة سائق الاسعاف .

وحول الحادثة أكد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات لوطن: أن الشرطة ابلغت بوقوع اعتداء داخل مستشفى ثابت ثابت، وتحركت قوة من الشرطة والاجهزة الأمنية، وتبين وجود اصابة لواحد من الطواقم الطبية، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وقال ارزيقات إن: الشرطة اعتقلت أحد الأشخاص المشتبه بهم بالاعتداء، وسيطرت على الوضع بشكل كامل، وشرعت بالتحقيق في الحادثة .