الاحتلال يؤجل هدم واخلاء الخان الأحمر لإشعار آخر وعساف: لا نثق بالاحتلال

وطن-وكالات: قال مصدر "اسرائيلي" لصحيفة هآرتس العبرية: بأن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو قررت تأجيل اخلاء الخان الأحمر حتى إشعار آخر.

وقال المصدر الاسرائيلي بأن المستوى السياسي قرر وقف الاخلاء من اجل استنفاذ المفاوضات حول المقترحات المقدمة من جهات أخرى.

ووفقا للصحيفة، ففي الاسبوع الماضي رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الالتماس الذي تقدم به سكان الخان الاحمر.

ورداً على ذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: الليلة "ان الاخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية الخان الاحمر لا نثق بها وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".

واضاف عساف في تصريح صحفي "انه منذ الغد سنبدأ اجراءات من اجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الاحمر وسيتم بناء خيام لذلك.

واشار الى ان عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان الاحمر تتصاعد يوما بعد يوم واننا سنواصل التصدي للاحتلال.

وقال "ان الاعتصامات التضامنية مع "الخان الاحمر" ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن وستتصاعد وتزداد وتيرتها.